Petrol fiyatları kaç dolar oldu?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 1994 yılından bu yana görülen en büyük faiz artırımını yapmasının ekonomik büyümenin yavaşlamasına ve akaryakıt talebinin azalmasına yol açacağı değerlendirmelerine rağmen hem brent hem de Batı Teksas petrolünde fiyatlar yükseldi.

ICE'de brent petrolün varil fiyatı 92 cent artışla 119,43 dolar seviyesinde.

NYMEX'de Batı Teksas petrolü de 1,02 dolar yükselerek 116,33 dolar/varilden işlem görüyor.