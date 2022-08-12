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Petrol fiyatları kaç dolar oldu?

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları talep görünümüne yönelik belirsizliğin etkisiyle düştü.

12.08.2022 - 09:44 |
Petrol fiyatları kaç dolar oldu?

ICE'de brent petrolün varil fiyatı 43 cent düşüşle 99,17 dolar, NYMEX'de Batı Teksas petrolü de düne göre 48 cent kayıpla 93,86 dolara geriledi.

Talep görünümündeki belirsizlikte Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) küresel petrol talebi için büyüme tahminini 2,1 milyon varil/gün artırması ve OPEC'in 2022 yılı için dünya petrol talebi büyüme tahminini 260 bin varil/gün düşürmesi rol oynadı.

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