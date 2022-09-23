Petrol fiyatları kaç dolar oldu?

Avrupa'da ve küresel ekonomide resesyon endişeleri ile güçlü ABD doları petrol fiyatlarını aşağı çekmeye devam ediyor.

Bu sabah ICE'de kasım vadeli brent petrolün varil fiyatı 41 cent düşüşle 90,05 dolardan işlem görüyor. NYMEX'de Batı Teksas petrolü de 30 cent kayıpla 83,19 dolar seviyesinde.

Brent ve Batı Teksas petrollerinde fiyatlar hafta başından bu yana sırasıyla yüzde 1,5 ve 2,3 düştü.

Analistler büyük merkez bankalarının faiz artırımlarını hızlandırmasının küresel bir ekonomik resesyon riskini artırdığını ve bunun petrol arz tarafındaki sıkıntıları gölgelediğini ifade etti.

Arz risklerinin devam ettiği ortamda petrol fiyatların 80 dolar/varil seviyesinin üzerinde kalmaya devam edeceği de öngörülüyor.