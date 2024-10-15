Petrol fiyatları ne kadar?

Dün 78,04 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 75,43 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.23 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,4 azalarak 74,38 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 70,55 dolardan alıcı buldu.

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Petrol fiyatlarının düşüşünde, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) küresel petrol talebi öngörüsünü aşağı yönlü revize etmesi ve İsrail'in İran'ın enerji santrallerine saldırmayacağına dair haber akışı etkili oldu.

OPEC dün yayımlanan aylık petrol piyasası raporunda, bu yıl için küresel petrol talebine yönelik öngörüsünü bir önceki tahminine göre günlük 106 bin varil aşağı yönlü revize etti.

Buna göre, küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla kıyasla günlük 1 milyon 930 bin varil artarak 104 milyon 140 bin varile, 2025'te günlük 1 milyon 640 bin varil artışla 105 milyon 780 bin varile ulaşması bekleniyor. Gelecek yıla dair talep tahmini, OPEC'in geçen ayki raporunda öngördüğü artışın günlük 100 bin varil altında kaldı.

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Küresel petrol talebinde yavaşlamanın çoğunlukla Çin kaynaklı olması bekleniyor. Dünyanın en çok petrol ithal eden ülkesi Çin'de talebin bu yıl günlük 580 bin varil artacağı öngörülüyor. Çin'e yönelik bu yılın talep tahmini, OPEC'in geçen ayki raporunda öngördüğü artışın günlük 70 bin varil altında kaldı.

Dünyada petrol talebinde beklenenin altında büyüme olacağı öngörüsü fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

Petrol kaynaklarının çoğunun yer aldığı Orta Doğu'da çatışmalar devam ederken, İsrail'in İran'ın petrol santrallerini hedef almayacağına dair haber akışı fiyatların düşüşünü destekliyor. Uluslararası basında yer alan haberlere göre, İsrail yönetimi ABD Başkanlığına İran'ın nükleer ve petrol tesislerine yönelik planlı bir misilleme yapılmayacağına dair güvence verdi.

Brent petrolde teknik olarak 80,46 doların direnç, 69,78 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.