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Petrol fiyatları ne kadar oldu?

Avrupa Birliği'nin (AB) Rus petrolüne yönelik ambargo üzerinde henüz anlaşmaya varamaması ve ambargo önerilerini bir miktar gevşetmeye yönelmesi güçlü dolar ve küresel ekonomik endişeler petrol fiyatlarını aşağı çekti.

10.05.2022 - 09:59 |
Petrol fiyatları ne kadar oldu?

Bu sabah ICE'de brent petrolün varil fiyatı 103,19 dolar seviyesine kadar geriledi ve şu sıralarda düne göre 1,35 dolar düşüşle 104,58 dolar seviyesinde. 

NYMEX'de Batı Teksas petrolü de düne göre 1,24 dolar kayıpla 101,85 dolar/varil seviyesinden işlem görüyor. 

Analistler brent petrol için destek seviyesi olarak 104 doları işaret ediyor ve buranın üzerinde kalınamaması halinde 101,65 dolara kadar geri çekilme bekliyor. 