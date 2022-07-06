Petrol fiyatları ne kadar oldu?

Dün 9-10 dolar düşüş yaşayan brent petrol bu sabah 105,85 dolar/varil seviyesine kadar toparlandı. Ancak şu sıralarda düne göre sadece 1,11 dolar artışla 103,88 dolar/varil seviyesinde.

Batı Teksas petrolü de 99,54 dolar/varil seviyelerinden 102,14 dolara kadar bir toparlanma kaydetti. Bugün ise düne göre 0,55 dolar artışla 100,05 dolardan işlem görüyor.

Norveç hükümetinin petrol ve gaz sektöründeki greve müdahale ederek grevi durdurması, işçilerin en kısa zamanda işbaşı yapacaklarının açıklanması da petrol fiyatları üzerinde baskı yaratıyor.

Analistler, "Kısa pozisyonlarda bazı kapatmaların olduğu, sert düşüşe tepki için alımların geldiği açık. Küresel petrol arz sıkışıklığına yönelik veriler de ortada. Dün yaşanan düşüşün aşırıya kaçtığı değerlendirmesi yapılıyor" ifadelerini kullandı.