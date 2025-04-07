Petrol fiyatları ne kadar oldu?

Cuma günü 69,82 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 65,84 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.32 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 3,87 azalarak 63,20 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 59,67 dolardan alıcı buldu

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Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret tarifelerine ilişkin sert söylemlerini yinelemesi ve OPEC+ grubunun mayısta üretim artışı yapma planlarını duyurmasıyla haftanın ilk işlem gününde sert şekilde geriledi.

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3,87 değer kaybederek son dört yılın en düşük seviyesi olan 63,20 dolara indi.

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'in, Trump'ın yeni gümrük tarifelerine misilleme kararı alması ve Avrupa Birliği gibi diğer büyük ekonomilerin de benzer adımlar atacaklarını açıklaması, küresel ticaret savaşı endişelerini yeniden gündeme taşıdı.

Geçen hafta boyunca petrol fiyatlarında görülen kayıpların arkasında, küresel ekonomik büyümenin yavaşlayacağına dair beklentiler ve buna bağlı olarak petrol talebinde düşüş yaşanacağı endişeleri öne çıktı.

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Trump, uygulamaya koyduğu tarifelerin "ilaç" olarak görülmesi gerektiğini belirterek, geri adım atmayı düşünmediğini ifade etti. 9 Nisan'da yürürlüğe girmesi beklenen yeni tarifelerle Çin'den ithal edilen ürünlere yüzde 54'e varan ek vergiler getirileceğini duyuran Trump, bu tarifelerin ABD’nin diğer büyük ekonomilerle olan ticaret açığını kapatma amacı taşıdığını ve bu hedef gerçekleşene kadar devam edeceğini vurguladı.

Çin ise tüm ABD ürünlerine yüzde 34 oranında vergi uygulayacağını açıklayarak karşılık verdi ve Trump'ın tarifelerini eleştirip daha fazla önlem alma tehdidinde bulundu.

Uzmanlar, bu adımların küresel çapta ekonomik zararlara yol açabileceği ve petrol talebini olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulunuyor.

Aynı zamanda, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun kademeli üretim artışı kararına sadık kalınacağını açıklaması da talep daralmasıyla birlikte arz fazlası endişelerini güçlendirerek fiyatlar üzerinde ek baskı oluşturdu.

OPEC+ grubu, 3 Nisan'da yaptığı açıklamada 1 Nisan itibarıyla günlük 2,2 milyon varillik gönüllü üretim kesintisini kademeli bir şekilde sonlandırarak, mayısta günlük 411 bin varillik üretim artışı yapacaklarını bildirdi.

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Uzmanlar, Trump ve OPEC+ grubunun aldığı kararların petrol talebini büyük ölçüde baskıladığına işaret ederek, OPEC+ grubu piyasaya fazla arz sağlamaya devam ederken, küresel ticaret savaşlarının yarattığı ekonomik belirsizlikler nedeniyle talepte önemli bir artış beklenmediğini ve petrol fiyatlarının yakın zamanda varil başına 80 dolara geri dönmesini beklemek zor olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Brent petrolde teknik olarak 70,49 doların direnç, 62,28 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.​​​​​​​