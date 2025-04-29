Petrol fiyatları ne kadar oldu?

Dün 65,93 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 64,62 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.19 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,7 azalarak 64,16 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 61,20 dolardan alıcı buldu.

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Petrol fiyatları, ABD ile Çin arasındaki gümrük tarifeleri anlaşmazlığının küresel ekonomik görünümü zayıflatması ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun haziranda üretimi artırma planlarının arza ilişkin endişeleri hafifletmesiyle aşağı yönlü hareketini sürdürüyor.

Pekin yönetiminin dün ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifeleri konusunda Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştüğü iddiasını yalanlaması, ticaret savaşlarının derinleşerek dünyanın en çok petrol tüketen ve en çok petrol ithal eden ülkelerinde talebin zayıflayacağı endişelerini besliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 25 Nisan'da Time dergisine verdiği mülakatta ve ardından Papa Franciscus'un cenaze törenine katılmadan önce gazetecilere yaptığı açıklamada, tarifeler konusunda Çin Devlet Başkanı Şi Cinping​​​​​​​ ile görüştüğünü ileri sürmüş, detayların uygun zamanda açıklanacağını ifade etmişti.

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İki ülke arasında tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e, Pekin de yüzde 125'e kadar çıkarmıştı. Washington yönetimi, diğer ülkelere getirdiği karşılıklı tarifeleri 90 gün ertelerken, Çin'e yönelik olanlar ise yürürlüğe girmişti.

Washington ve Pekin arasındaki anlaşmazlıkların küresel ticaret üzerinde baskı oluşturarak, enflasyonist baskıları yeniden tetikleyebileceği düşünülüyor. Enflasyonda yukarı yönlü hareketlerin gözlenmesi halinde küresel talebin düşeceği ve petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturacağı tahmin ediliyor.

Düşük talep öngörülerine ek olarak OPEC+ grubunun üretimi artırmaya yönelik planlarının küresel arz endişelerini hafifletmesi de fiyatların düşüşünü destekliyor. OPEC+ üyesi 8 ülke, haziranda üretim planlarını görüşmek üzere 5 Mayıs'ta toplanacak.

Bunun yanı sıra Rusya'nın 2. Dünya Savaşı zaferinin 80. yıl dönümü sebebiyle Ukrayna'da geçici ateşkes ilan ettiğini duyurması da jeopolitik endişeleri hafifleterek fiyatları baskılıyor.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararıyla, Rus tarafının 8 Mayıs-11 Mayıs tarihlerinde ateşkes ilan ettiği bildirildi. Açıklamada, bu süre içerisinde bütün askeri eylemlerin durdurulacağı belirtildi.

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Brent petrolde teknik olarak 66,06 doların direnç, 59,81 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor. ​​​​​​​