Petrol fiyatları OPEC+ toplantısını bekliyor

ABD, Hindistan ve Japonya'nın ulusal stratejik rezervlerinden yapacakları petrol satışlarının piyasalara olası etkilerini değerlendirme çalışmalarını sürdüren piyasa katılımcıları, OPEC+'ın tüketici ülkelerin bu adımına vereceği yanıta da odaklanmış durumda.

OPEC+'ın tüketici ülkelerin rezerv satışı karşısında üretimi günlük 400 bin varil/gün artırma kararını gözden geçirmeyi planlamadığı haberleri petrol fiyatlarına hafif bir satış getirse de dar bir bandın dışına çıkılamadı.

Şu sıralarda ICE'de ocak vadeli brent petrolünün varil fiyatı düne göre 5 cent düşüşle 82,20 dolardan, NYMEX'de ocak vadeli Batı Teksas petrolünün varil fiyatı 22 cent düşüşle 78,17 dolardan işlem görüyor.