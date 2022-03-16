Petrol fiyatları tepki veriyor

ICE'de mayıs vadeli brent petrol dün 100 dolar/varil seviyesinin altının test edilmesinin ardından bugün düne göre 2,69 dolar artışla 102,60 dolar/varil seviyesinden işlem görüyor.

NYMEX'de nisan vadeli Batı Teksas petrolü de düne göre 2,01 dolar artışla 98,4 dolar/varil seviyesinde.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün sona erecek olan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından para politikasının sıkılaştırılması yönünde beklentilerden daha şahin kararların çıkabileceği endişeleri petrol fiyatlarında daha güçlü bir toparlanmanın önüne geçiyor.

Brent petrolde toparlanmanın 105,40 dolar/varil seviyesine kadar gitme potansiyeli olduğunu belirten analistler, tekrar 100 dolar/varilin altına gelinmesi halinde ise 97,70-97,25 dolar aralığına kadar geri çekilme bekliyor.