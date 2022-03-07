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Petrol fiyatları tırmanışta

Petrol fiyatları Rusya'ya yönelik olası yeni yaptırımların arzı vuracağı yönündeki beklentilerle hızlı yükselişle başladı. Brent petrolün fiyatı 140 dolara yaklaştı.

07.03.2022 - 07:27 |
Petrol fiyatları tırmanışta

Brent petrol 139 doları, ABD tipi ham petrol 130 doları test etti. ABD'nin Rusya petrolü, sıvılaştırılmış doğal gazı ve petrokimya ürünlerini de yasaklayacağına yönelik yasa tasarısının oluşturulması ve tedarik endişeleriyle Şubat 2013'ten bu yana en yüksek seviye olan 118,4 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, geçen haftayı yüzde 23,8 değer kazancıyla 116,7 dolardan tamamlamıştı.

Fiyatlardaki yükselişte, Batı ülkelerinin Rusya'ya yönelik yaptırımları, Rusya'dan gelecek olası karşı yaptırımların arz tedarikini sekteye uğratacağı endişeleri ve ABD ile Avrupalı ülkelerin Rusya'dan petrol ithalatını durdurmayı tartıştıklarına dair haberler etkili oldu.

RUS PETROLÜNE AMBARGO PLANLARI

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Avrupalı müttefikleriyle Rusya'dan petrol ithalatını durdurmayı görüştüklerini açıkladı.

Amerikan NBC kanalında yayınlanan "Meet the Press" programına katılan Blinken, enerji fiyatlarının arttığı günlerde Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanmasını ele aldıklarını söyledi.

Blinken, "Rusya'nın ülkelerimize petrol satışını yasaklamayı Avrupalı ortaklarımızla aktif bir şekilde tartışıyoruz. Ancak aynı zamanda küresel petrol arzını istikrarlı şekilde sürdürme konusunu da görüşüyoruz" değerlendirmesini yaptı.

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