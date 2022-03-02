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Petrol fiyatlarına 'Rus' etkisi

Tüccarların Rus petrolü almakta isteksizlikleri küresel petrol fiyatlarını yükseltiyor.

02.03.2022 - 07:59 |
Petrol fiyatlarına 'Rus' etkisi

ABD ve müttefikleri Rusya'nın petrol ve gaz ihracatına bir yaptırım getirmeseler de bankaların Rusya'dan petrol ve gazın da aralarında olduğu emtiaların alımına kredi sağlamayı durdurmaları tüccarları Rus petrolünü satın almamaya yönlendiriyor.

WSJ'ye konuşan kaynaklara göre Rusya'nın Ural petrolü brent petrole göre 10-15 dolar/varil iskonto ile satılmaya çalışılsa da özellikle Amerikalı tüccarlar bu petrole ilgi göstermiyorlar.

Analistler, Uluslararası Enerji Ajansı üyelerinin dün stratejik rezervlerinden 60 milyon varil petrol serbest bırakmak konusunda anlaşmalarını piyasayı rahatlatmadığını, Rus petrolünün küresel piyasalara gelişinin aksayacağı endişelerinin fiyatları yukarı çektiğini vurguluyor.

ICE'de mayıs vadeli brent petrolün varil fiyatı bu sabah 111,06 dolara kadar yükseldi ve şu sıralarda 110 dolar seviyesinden işlem görüyor.

NYMEX'de nisan vadeli Batı Teksas petrolü de 109,3 dolara kadar yükselişin ardından 108,48 dolar/varil seviyesinde.

Analistler petrol fiyatlarının aşağı gelmesi için arzın artırılması yönünde daha sürdürülebilir adımlar gerektiğini, ticari petrol stoklarının 2014'ten bu yana görülen en düşük seviyelerde olduğu ortamda OPEC'in üretimi daha güçlü artırma yönünde adım atmasına ihtiyaç olduğunu vurguluyor.

108 dolar seviyesinin üzerindeki direncini kıran Batı Teksas petrolünde yükselişin 112,82 dolar seviyesine kadar devam ettirme riski bulunduğuna dikkat çeken analistler, buranın üzerinde ise 115,60 dolar direncinin bulunduğunu belirtiyor.

Brent için ise ilk direnç 111,65 dolar/varil seviyesinde. Buranın aşılması halinde 113,28-115,72 dolar seviyelerinin hedefleneceği öngörülüyor.

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