Petrol fiyatlarında 'Çin' etkisi

ABD'de API tarafından açıklanan haftalık verilerin ABD'nin petrol stoklarında artışa işaret etmesinin yol açtığı düşüşün ardından petrol fiyatları toparlanıyor.

Küresel resesyon endişeleri karşısında büyük üreticilerin petrol arzını kısabilecekleri beklentileri ve Çin'in talebinin toparlanacağı yönündeki iyimserlik fiyatlara destek verdi.

ICE'de brent petrolün varil fiyatı dün yaşanan yüzde 2,3'lük düşüşün ardından bu sabah 0,26 dolar artışla 86,39 dolar seviyesinden işlem görüyor.

NYMEX'de Batı Teksas petrolü de dün gerçekleşen yüzde 1,8'lik geri çekilmenin ardından 0,14 dolar artışla 80,27 dolar/varil seviyesinde.

API verilerine göre ABD'de ham petrol stokları 20 Ocak haftasında 3,4 milyon varil arttı.

Analistler Batı Teksas petrolü için direnç olarak 80,80 dolar/varil seviyesini gösteriyor. Buranın geçilmesi halinde 81,20 ve 81,75 seviyelerinin hedeflenebileceği belirtiliyor. Aşağı hareketlerde destekler 79,70 ve 78,80 dolar seviyeleri olarak öne çıkıyor.