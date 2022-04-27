Petrol fiyatlarında jeopolitik risk etkisi

Petrol fiyatlarındaki artışta küresel hava yolu koltuk sayısının bu hafta 2,5 milyon yükseldiği yönündeki açıklamalar ve Çin Merkez Bankası'nın reel ekonomiye desteğini artıracak olması da etkili oldu.

ICE'de brent petrol bu sabah 496 cent artışla 105,45 dolar/varil seviyesinden işlem görüyor.

NYMEX'de Batı Teksas petrolü de düne göre 12 cent artışla 101,82 dolar seviyesinde.

Analistler brent petrol için direnç seviyesi olarak 106,20 dolar/varili gösteriyor. Buranın aşılması halinde 110 dolar hedeflenebilir. Aşağı hareketlerde ise ilk destek 104 dolar/varil seviyesi olarak öne çıkıyor.