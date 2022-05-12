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Petrol fiyatları resesyon endişesiyle geriledi

Küresel piyasaların resesyon endişeleri ile yaşadıkları dalgalanmalar petrol fiyatlarını geriletti.

12.05.2022 - 10:11 |
Petrol fiyatları resesyon endişesiyle geriledi

Avrupa'daki jeopolitik gerilimlere ve arza yönelik endişelere rağmen ICE'de brent petrolün varil fiyatı bu sabah 105,44 dolara kadar geriledi. Şu sıralarda düne göre 2 dolar düşüşle 105,51 dolar seviyesinde.

NYMEX'de Batı Teksas petrolünün varil fiyatı da 2,11 dolar düşüşle 103,54 dolar/varil seviyesinden işlem görüyor. 

ABD'de enflasyonun güçlü olmaya devam etmesinin stagflasyon endişelerini beraberinde getirdiğini ve emtia fiyatlarının bunu fiyatlamaya başladığını belirten analistler, şu an için daha sert bir gerilemeyi Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'dan petrol ithalatına yasak getirmek konusunda anlaşacağı beklentilerinin engellediğini vurguluyor.

Macaristan, AB'nin Rus petrolüne ambargo uygulamasına direnmeye devam ediyor.