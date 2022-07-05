Petrol fiyatlarında resesyon endişesi
Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) küresel doğal gaz talebi büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etmesi ve ABD ile Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere küresel ekonomide resesyon yaşanabileceği endişeleri petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturdu.
05.07.2022 - 09:53 |
Norveç'te petrol ve gaz işçilerinin grevinin yayılarak devam etmesinin yarattığı arz endişeleri fiyatlarda yukarı yönlü bir baskıya neden olsa da brent petrol şu sıralarda düne göre 40 cent düşüşle 113,10 dolar/varilden işlem görüyor.
NYMEX'de Batı Teksas petrolü ise 1,43 dolar artışla 109,87 dolar/varil seviyesinde.