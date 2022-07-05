Petrol fiyatlarında resesyon endişesi

Norveç'te petrol ve gaz işçilerinin grevinin yayılarak devam etmesinin yarattığı arz endişeleri fiyatlarda yukarı yönlü bir baskıya neden olsa da brent petrol şu sıralarda düne göre 40 cent düşüşle 113,10 dolar/varilden işlem görüyor.

NYMEX'de Batı Teksas petrolü ise 1,43 dolar artışla 109,87 dolar/varil seviyesinde.