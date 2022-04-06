Petrol fiyatlarında son durum ne?

Brent petrol haziran vadeli kontrat bugün en son 0,59 dolar artışla 107,23 dolar/varil seviyesinden işlem görürken, Batı Teksas (WTI) petrolü mayıs kontratı ise 0,33 dolar artışla 102,29 dolar/varil oldu.

Avrupa Komisyonu dün yaptığı açıklamada yeni yaptırımların bir parçası olarak Rus kömür ithalatını yasaklamayı önerdi. Komisyon aynı zamanda petrolü de içerebilecek başka yaptırımlar üzerinde çalışıldığını da açıkladı.

Yaptırım teklifleri enerji teslimatları için muafiyetlerle birlikte Rus tarafından işletilen gemilerin AB limanlarına erişiminin yasaklanmasını da içeriyor.

ANZ analistleri "AB'ye petrol ambargosu uygulama çağrılarının yenilenmesine yol açıyor. Bu gerçekleşirse talep daha da büyük ölçüde diğer arz kaynaklarına kayacak ve bu da önemli fiyat artışlarına neden olacaktır" yorumunda bulundu.

Analistler "Ancak dolar yükselirken brent ham petrol baskı altına girdi. ABD Merkez Bankası (Fed) Üyesi Lael Brainard'ın şahin yorumlarıyla bu durum daha da ateşlendi" bilgisini aktardı.

Öte yandan Çin salı günü Şanghay karantinasını süresiz olarak uzattı. Kilitleme geçen ay başladı ve koronavirüs pandemisinin iki yıldan fazla bir süre önce başlamasından bu yana Çin'deki en büyük karantina olarak kayıtlara geçti. Çin dünyanın en büyük ikinci petrol tüketicisi ve en büyük ithalatçısı olarak biliniyor.