Petrol fiyatlarında son durum ne?

Financial Times'ın (FT) Suudi Arabistan'ın OPEC+ çerçevesinde Rusya'nın yanında durmaya devam edeceği haberi de petrol fiyatlarında yukarı harekete destek verdi.

ICE'de bu sabah brent petrol cuma gününe göre 1,24 dolar artışla 113,79 dolar /varil seviyesinden işlem görüyor.

NYMEX'de Batı Teksas petrolünün varil fiyatı da 0,94 dolar artışla 111,23 dolar seviyesinde.

Analistler brent petrol için bugün direnç seviyesi olarak 114,33 doları gösteriyor. İlk destek ise 111,87 dolar/varilde.