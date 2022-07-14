Petrol fiyatlarında son durum ne?
Petrol fiyatları ABD'de enflasyonu düşürecek ve ham petrol talebini engelleyecek büyük faiz artışı olasılığı nedeniyle yükseldi.
14.07.2022 - 09:43 |
ICE'de işlem gören eylül vadeli ham petrol vadeli işlemleri dün 100 doların altında işlem gördükten sonra bugün saat 07.00'de 68 cent (%0,7) artarak 100,25 dolar/varile çıktı.
Batı Teksas tipi ham petrol fiyatı ağustos vadelide 55 cent (%0,6 artarak) 96,85 dolar/varilden işlem gördü. Bir önceki gün ise 46 cent artmıştı.