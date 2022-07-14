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Petrol fiyatlarında son durum ne?

Petrol fiyatları ABD'de enflasyonu düşürecek ve ham petrol talebini engelleyecek büyük faiz artışı olasılığı nedeniyle yükseldi.

14.07.2022 - 09:43 |
Petrol fiyatlarında son durum ne?

ICE'de işlem gören eylül vadeli ham petrol vadeli işlemleri dün 100 doların altında işlem gördükten sonra bugün saat 07.00'de 68 cent (%0,7) artarak 100,25 dolar/varile çıktı. 

Batı Teksas tipi ham petrol fiyatı ağustos vadelide 55 cent (%0,6 artarak) 96,85 dolar/varilden işlem gördü. Bir önceki gün ise 46 cent artmıştı.

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