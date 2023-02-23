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Petrol fiyatlarında son durum ne?

Rusya'nın mart ayında arzı kısacağı beklentileri petrol fiyatlarını yükseltti.

23.02.2023 - 10:10 |
Petrol fiyatlarında son durum ne?

Rusya'nın mart ayında üretimi ocak ayına göre 500 bin varil/gün kısacağı beklentileri petrol fiyatlarını yükseltti.

Ancak ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere önde gelen merkez bankalarının faiz artırımlarına devam etmelerinin küresel talebi sınırlayacağı endişeleri ve ABD'de ham petrol stoklarının aralık ayı ortasından bu yana her hafta artış göstermesi yukarı hareketi sınırlayan faktörler.

ICE'de brent petrolün varil fiyatı düne göre 25 cent artışla 80,85 dolar seviyesinden işlem görüyor. Geçtiğimiz 6 günde düşüş gösteren Batı Teksas petrolü ise bu sabah NYMEX'de 23 cent artışla 74,18 dolar seviyesinde.

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