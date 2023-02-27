Petrol fiyatlarında son durum ne?

Güçlü enflasyon karşısında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına devam edeceği ve bunun ABD ekonomisinde resesyon riskini artıracağı değerlendirmeleri ICE'de brent petrolün bu sabah 82,16 dolara kadar gerilemesine yol açtı. Şu sıralarda da Cuma gününe göre 0,68 oranında düşüşle 82,25 dolar seviyesinde.

NYMEX'de Batı Teksas petrolü de 55 cent düşüşle 75,84 dolardan işlem görüyor.

ABD ekonomisinde resesyon korkularının Rusya'nın petrol üretimini kısacağı endişelerinin bir tarafa bırakılmasına yol açtığını belirten analistler, brent petrolde aşağı hareketin devam edebileceğine işaret ediyor.

Brent petrol için 82,92 doların önemli destek olduğunu vurgulayan analistler, buranın altında kalınmasının düşüşün 81,07 ve 80,72 dolara kadar devam etmesine yol açacağını belirtiyor.