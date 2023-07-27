Petrol fiyatlarında son durum ne?

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları arzda sıkışıklık ve Çin'in talebinde güçlenme beklentilerinin etkisiyle dünkü düşüşü telafi ederek yükseldi.

Bu sabah ICE'de brent petrolün varil fiyatı 83,82 dolara kadar yükseldi. Şu sıralarda düne göre yüzde 0,77 artışla 83,56 dolar seviyesinde.

NYMEX'de Batı Teksas petrolü de 74 cent artışla 79,52 dolar seviyesinde.

Analistler brent petrolün bugün 84,12 doların üzerini hedeflemesini bekliyor. Aşağıda destek ise 82,43 dolarda.