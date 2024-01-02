Petrol fiyatlarında son durum ne?

Petrol fiyatlarının yükselmesinde, Çin'de ekonomik teşvik beklentilerinin dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısındaki talep görünümünü artırması da rol oynadı.

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ICE'de brent ham petrol bu sabah 1,25 dolar veya yüzde 1,64 artışla 78,30 dolara yükselirken, NYMEX'de Batı Teksas ham petrolü 1.03 dolar veya %1,44 artışla varil başına 72,68 dolar oldu.

İsrail-Gazze çatışmasının daha geniş bir bölgesel çatışmaya dönüşme riski, ABD helikopterlerinin pazar günü İran destekli Husi militanlarının Kızıldeniz'de bir Maersk konteyner gemisine düzenlediği saldırıyı püskürtmesi ve üç Husi gemisinin batırılmasının ardından hafta sonu arttı.