Petrol fiyatlarında son durum ne?
Kızıldeniz'de ABD donanmasının ticari gemilere saldıran Husi teknelerini batırması sonrası uluslararası piyasalarda petrol fiyatları yükseldi. Kızıldeniz'de gemilere, tankerlere saldırıların şiddetleneceği endişeleri Maersk'in Kızıldeniz'i kullanma planlarından vazgeçmesine yol açtı.
02.01.2024 - 09:16 | | Foreks Haber
Petrol fiyatlarının yükselmesinde, Çin'de ekonomik teşvik beklentilerinin dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısındaki talep görünümünü artırması da rol oynadı.
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ICE'de brent ham petrol bu sabah 1,25 dolar veya yüzde 1,64 artışla 78,30 dolara yükselirken, NYMEX'de Batı Teksas ham petrolü 1.03 dolar veya %1,44 artışla varil başına 72,68 dolar oldu.
İsrail-Gazze çatışmasının daha geniş bir bölgesel çatışmaya dönüşme riski, ABD helikopterlerinin pazar günü İran destekli Husi militanlarının Kızıldeniz'de bir Maersk konteyner gemisine düzenlediği saldırıyı püskürtmesi ve üç Husi gemisinin batırılmasının ardından hafta sonu arttı.