Petrol fiyatlarında son durum ne?

ICE'de vadeli brent petrol 54 cent veya %0,66 düşüşle varil başına 81,54 dolara gerilerken, NYMEX'de ABD Batı Teksas petrolü 57 cent veya %0,73 düşüşle 77,44 dolara geriledi.

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Geçen hafta brent petrol %1,8 ve Batı Teksas petrolü %2,5 gerilemişti.

NS Trading'in Başkanı Hiroyuki Kikukawa, "Çin'deki zayıf talebe ilişkin endişeler OPEC+ tarafından arz kesintilerinin uzatılmasına ağır bastı" dedi ve ABD istihdam verilerinden gelen karışık işaretlerin bazı tüccarları pozisyonlarını ayarlamaya sevk ettiğini ekledi.

Kikukawa, "Yine de kayıplar Hamas-İsrail savaşında ateşkese varılamaması ve çatışmanın Rusya ve komşularına yayılması ihtimaliyle artan jeopolitik riskle sınırlanacaktır" dedi.

Kikukawa, Rusya ve komşularında da gerilimin tırmanmakta olduğunu ve bunun Ukrayna dışında da çatışmaların tırmanabileceği endişesini arttırdığını da söyledi.