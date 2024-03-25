Petrol fiyatlarında son durum ne?

OPEC+'ın arz kısıntısını devam ettirdiği ortamda Rus rafinerilerine ve Ukrayna enerji depolarına saldırılar ICE'de brent petrolün varil fiyatını bugün 49 cent artışla 85,92 dolara çıkardı. NYMEX'de Batı Teksas petrolü de 52 cent artışla 61,16 dolar seviyesinde.

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Petrol, Rusya'daki saldırıların ardından tırmanan jeopolitik huzursuzluğun yanı sıra emtia görünümüne ilişkin olumlu yorumlarla değer kazandı.

OPEC+'ın üretim kısıtlamalarına devam etmesi ve ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları sıkılaştırmasıyla ham petrol üçüncü aylık kazancına yöneldi. Çin'in sallantılı talep görünümü bir engel oluştururken, Çin Başbakanı Li Qiang, Pekin'in büyümeyi teşvik etmek için politika desteğini artırdığını söyledi. Yükseliş havasını yansıtan para yöneticilerinin brent petroldeki net-uzun pozisyonları bir yıldan uzun bir sürenin en yüksek seviyesine çıktı.