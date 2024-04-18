Petrol fiyatlarında son durum ne?

Dün ICE'de brent petrol günü %3'lük düşüşle varil başına 87 doların hafif üzerinde tamamlarken, Batı Teksas petrolü 83 doların altına indi.

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Ancak İsrail'in İran'ın son saldırısına yanıt vereceği endişeleri petrol fiyatlarına destek vermeye devam ediyor. Goldman Sachs'a göre şu anda varil başına 5 ila 10 dolarlık bir prim söz konusu ve İran ile İsrail arasında gerilimin tırmanmaması halinde fiyatlar düşebilir.

ABD Başkanı Joe Biden' yönetiminin Venezuela petrolüne yeniden kısıtlamalar getirmesi de fiyatların toparlanmasına destek verdi.

ICE'de brent petrol 28 cent artışla 87,57 dolar/varil seviyesinden, NYMEX'de Batı Teksas petrolü 18 cent artışla 82,87 dolardan işlem görüyor.