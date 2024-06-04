Petrol fiyatlarında son durum ne?

OPEC+ üretim kısıntısını uzatma kararı alsa da, ABD'nin petrol talebine yönelik endişeler fiyatların gerilemesine yol açtı.

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ICE'de brent ham petrolü 58 sent ya da %0,74 düşüşle varil başına 77,78 dolara geriledi. Brent dün 7 Şubat'tan bu yana ilk kez 80 doların altında kapanmıştı.

NYMEX'de ABD Batı Teksas ham petrolü 64 sent ya da %0,86 düşüşle 73,71 dolara geriledi. Batı Teksas petrolü dün de %3,6 düşmüştü.