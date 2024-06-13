Petrol fiyatlarında son durum ne?

Daha yüksek borçlanma maliyetlerinin ekonomik büyümeyi azaltabileceği ve dolayısıyla petrol talebini sınırlayabileceği endişeleri fiyatları aşağı çekti.

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ICE'de brent ham petrolü 23 sent ya da %0,3 değer kaybederek 82,37 dolara gerilerken, NYMEX'de Batı Teksas ham petrolü 20 sent ya da %0,25 düşüşle 78,30 dolara geriledi.

Ayrıca, Uluslararası Enerji Ajansı'nın yakın gelecekte arz fazlası uyarısında bulunduğu aylık raporu da fiyatlar üzerinde baskı yarattı.