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Uzmanpara Petrol fiyatlarında son durum ne?
Haberler Uzmanpara Petrol fiyatlarında son durum ne?

Petrol fiyatlarında son durum ne?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) olası bir faiz indirimini Aralık ayına ertelemesi bu sabah petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı yarattı.

13.06.2024 - 09:20 | | Foreks Haber
Petrol fiyatlarında son durum ne?

Daha yüksek borçlanma maliyetlerinin ekonomik büyümeyi azaltabileceği ve dolayısıyla petrol talebini sınırlayabileceği endişeleri fiyatları aşağı çekti.

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ICE'de brent ham petrolü 23 sent ya da %0,3 değer kaybederek 82,37 dolara gerilerken, NYMEX'de Batı Teksas ham petrolü 20 sent ya da %0,25 düşüşle 78,30 dolara geriledi.

Ayrıca, Uluslararası Enerji Ajansı'nın yakın gelecekte arz fazlası uyarısında bulunduğu aylık raporu da fiyatlar üzerinde baskı yarattı.

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