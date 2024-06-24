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Uzmanpara Petrol fiyatlarında son durum ne?
Haberler Uzmanpara Petrol fiyatlarında son durum ne?

Petrol fiyatlarında son durum ne?

Petrol fiyatları yüksek faiz oranlarının daha uzun süre devam edeceği endişelerinin yeniden ortaya çıkması ve ABD dolarının güçlenmesinin etkisiyle geriledi.

24.06.2024 - 09:09 | | Foreks Haber
Petrol fiyatlarında son durum ne?

ICE'de brent ham petrolünün varil fiyatı cuma günü %0,6 düştükten sonra bu sabah 6 sent gerileyerek 85,18 dolar oldu. NYMEX'de Teksas ham petrol vadeli işlemleri 8 sent düşüşle varil başına 80,65 dolar seviyesinde.

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IG Analisti Tony Sycamore, "ABD doları bu sabah yükselişle açıldı ve cuma gecesi daha iyi gelen ABD PMI verileri ve Fransa seçimleri öncesindeki siyasi endişelerin ardından yükselişe geçmiş görünüyor" dedi.

ANZ analistleri de yayınladıkları yatırımcı notunda, ABD ham petrol stokları düşerken benzin talebinin yedinci hafta üst üste arttığını ve jet yakıtı tüketiminin 2019 seviyelerine döndüğünü ifade etti.

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