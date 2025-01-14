Petrol fiyatlarında son durum ne?

Dün 81,01 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 80,11 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.36 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,3 azalarak 79,84 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 77,01 dolardan alıcı buldu.

Haberin Devamı

Petrol fiyatlarının düşüşünde, ABD'nin Rus petrol üretici ve ihracatçı şirketlerine karşı uyguladığı yeni yaptırım kararlarının ardından piyasa oyuncularının yükselen fiyatları değerlendirmek amacıyla kar satışlarına yönelmesi etkili oluyor.

Geçen hafta ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya'nın toplam petrol ihracatında yaklaşık yüzde 20 paya sahip 2 büyük petrol üreticisi Gazprom Neft ve Surgutneftegas ile bunların iştiraklerinin yaptırım listesine eklendiği bildirilmişti.

ABD yönetiminin Rusya'nın petrol üretimi ve ihracatını hedef alan yaptırımlarını yoğunlaştırmasının ardından arz endişelerinin etkisiyle fiyatlar yüzde 3'e yakın artışla son 3 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Haberin Devamı

Bunun yanı sıra, 20 Ocak'ta göreve başlayacak Donald Trump yönetiminin atacağı adımlara yönelik belirsizlikler, petrol piyasaları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Söz konusu belirsizlikler ABD'de enflasyonist baskıların yeniden güç kazanabileceği endişelerini besliyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda yüzde 4,77 seviyesinde dengeli seyrediyor.

Analistler bugün ve yarın açıklanacak aralık ayına ilişkin enflasyon verilerinin para piyasalarındaki fiyatlamalar üzerinde etkili olabileceğini belirtiyor. Enflasyonda yukarı yönlü hareketin görülmesi halinde ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ara verilebileceği ifade ediliyor.

Fed'in 2025'in ilk faiz indirimine yılın ilk yarısından sonra gitmesi bekleniyor. Bankanın bu yıl faiz indirim hızını yavaşlatacağına yönelik beklentiler, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesinde ekonomik hareketliliğin yavaşlayacağına işaret ederek fiyatları aşağı çekiyor.

Brent petrolde teknik olarak 81,07 doların direnç, 75,06 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.