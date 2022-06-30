Petrol fiyatlarında yılın ilk negatif performansı

Petrol fiyatları OPEC+ toplantısı öncesinde yılın ilk aylık negatif performansına ilerliyor.

ABD ham petrolü çarşamba gününü yüzde 2 düşüşle tamamladıktan sonra yeni işlem gününde 110 doların etrafında dalgalanıyor. ABD ham petrolünde fiyatlar haziran ayının tamamında yüzde 4'ü aşan gerileme kaydetti.

Brent petrol de ayın son işlem gününde 116 doların altına çekildi.

Petrol piyasaları Suudi Arabistan'ın başı çektiği Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun toplantısına odaklandı. OPEC+ grubunun ağustos ayında da hızlandırılmış üretim artışı kararına bağlı kalması bekleniyor. Grubun bu karara bağlı kalması küresel arz daralması endişelerine neden olarak fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.

BloombergHT'de yer alan habere göre OPEC+ grubu son toplantısında daha önce planlananın aksine günlük 432 bin varil yerine temmuz ve ağustos aylarında 648 bin varillik üretim artışına gitme kararı almıştı.

Bu hafta piyasalar G-7'den Rus petrolü ile ilgili çıkan kararları da yakından izledi. G-7 ülkeleri Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle "ağır ve acil ekonomik maliyetler" getirme sözü vererek, belirli bir fiyatın üzerinde satılan Rus petrolünün taşınmasına yasak getirilmesini araştıracaklarını duyurdu.