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Petrol hakkına müteallik karar

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Adana, Osmaniye ve Hatay’da bulunan kara sahaları için petrol arama ruhsatı verildi.

23.05.2025 - 09:15 | | AA
Petrol hakkına müteallik karar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün Petrol Hakkına Müteallik Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Buna göre, TPAO'nun Adana, Osmaniye ve Hatay’ı kapsayan " AR/ARR/K/O36-a1,a2,a3" pafta numaralı, 25 bin 457 hektar yüz ölçümüne sahip sahası için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.

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