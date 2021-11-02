Petrol için kritik tahmin

Francisco Blanch öncülüğündeki analistler küresel enerji krizinin gaz ve kömür fiyatlarında dünya çapında yükselişe neden olduğunu, bu durumun New York ve Londra’da işlem gören petrol fiyatlarında da hızlı toparlanmayı desteklediğini belirtti.

Yakıt talebindeki artış ve damıtma kapasitesindeki kısıtlamalarla rallinin devam edeceğini belirten analistler bu kapsamda 2022 yılının Haziran ayında brent petrolün varil fiyatının 120 dolara yükseleceği tahmininde bulundu.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre; birçok petrol işlemcisi de arzın talebi karşılamaması nedeniyle ham petrolün varil fiyatının yakında 100 dolara yükselebileceğini öngörüyor.