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Petrol ithalatı arttı

Türkiye'nin toplam petrol ithalatı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39 artarak 4 milyon 108 bin 295 ton oldu.

27.10.2021 - 09:30 | | AA
Petrol ithalatı arttı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun ağustos ayına ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol alımı yüzde 52 artarak 2 milyon 855 bin 793 tona çıktı.

Toplam petrol ithalatı ise ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39 artışla 4 milyon 108 bin 295 tona yükseldi.

Bu dönemde motorin türleri ithalatı yüzde 46,1 artışla 1 milyon 66 bin 544 ton seviyesinde gerçekleşti. İthalatın kalan bölümünü havacılık ve denizcilik yakıtları, benzin ve fuel-oil türleri ile diğer ürünler oluşturdu.

En fazla ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı 1 milyon 105 bin tonla Irak'tan yapılırken, bu ülkeyi 1 milyon 22 bin tonla Rusya ve 310 bin tonla Hindistan izledi.

Öte yandan, benzin satışları ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,2 artarak 328 bin 165 tona çıkarken, motorin satışları yüzde 0,5 artışla 2 milyon 453 bin 372 ton oldu. Toplam petrol ürünleri satışları da yüzde 3 artışla 2 milyon 929 bin 426 ton olarak kayıtlara geçti.

Petrol ürünleri ihracatı yüzde 60 arttı

Geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için uygulanan kısıtlamalara bağlı olarak durma noktasına gelen havacılık sektöründe, toparlanma devam ediyor.

Havacılık yakıtları ihracatı ağustosta yüzde 54,5 artarak 288 bin 989 tona ulaştı.

Söz konusu dönemde, denizcilik yakıtları ihracatı da yüzde 148 artışla 83 bin 263 ton olarak kayıtlara geçti. Benzin türleri ihracatı yüzde 9,7 artışla 48 bin 823 tona çıktı. Motorin türleri ihracatı yüzde 31,9 azalışla 102 bin 900 tona geriledi.

Petrol piyasasında diğer ürünlerle birlikte toplam ihracat yüzde 60,9 artarak 780 bin 166 ton oldu.

Petrol ürünleri üretiminde yüzde 15 büyüme

Motorin türleri üretimi, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 azalışla 1 milyon 515 bin 791 ton, benzin türleri üretimi yüzde 5,2 yükselişle 390 bin 603 ton, havacılık yakıtları üretimi yüzde 53,4 artışla 397 bin 470 ton oldu.

Denizcilik yakıtları üretimi ise yüzde 21,2 artışla 59 bin 400 ton olarak hesaplandı.

Diğer yakıt türleriyle toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yüzde 15,4 artışla 3 milyon 367 bin 190 tona çıktı.

Bu dönemde petrol ürünleri üretimindeki büyüme, ithalatı sınırlandırdı.

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