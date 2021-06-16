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Petrol kaç dolar?

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 74,47 dolardan işlem görüyor.

16.06.2021 - 09:49 | | AA
Petrol kaç dolar?

Dün 74,33 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 73,99 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.34 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 74,47 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 72,58 dolardan alıcı buldu.

ABD'nin ticari ham petrol stoklarında düşüş öngörüsünün ülkede talebin artışa geçtiği algısını güçlendirmesi fiyatların yükselişinde etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsünün öngörüsüne göre, ABD'nin ticari ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre 8 milyon 537 bin varil düşüş gerçekleşti. Piyasa beklentisi ise stokların 3 milyon varil azalacağı yönünde.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) resmi petrol stok verileri bugün açıklanacak. EIA, stoklarda düşüşe işaret ederse petrol fiyatlarının yükselişini sürdürmesi bekleniyor.

Ayrıca dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sürdürülen aşılama programlarının hız kazanması ve yaz sezonu kaynaklı trafik yoğunluğunun artmasıyla petrol talebine ilişkin iyimser görünüm fiyatlardaki etkisini sürdürüyor.

ABD’nin New York eyaletinde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yürürlükte olan kısıtlamaların neredeyse tamamı kaldırılırken, salgından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da vaka sayıları günlük bazda azalmaya devam ediyor.

Öte yandan, Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) yılın ikinci yarısı ve gelecek yıla ilişkin petrol talebinde yükseliş öngörüleri fiyatları desteklemeye devam ediyor. IEA'ya göre, küresel petrol talebi bu yıl geçen yıla göre günlük yaklaşık 5,4 milyon varil artışla 96 milyon 400 bin varile yükselecek. Gelecek yılın sonunda ise Kovid-19 salgını öncesi seviyelere dönerek bu yıla göre günlük 3,1 milyon varil artacak.

Brent petrolde teknik olarak 74,60 ile 74,90 dolar aralığının direnç, 74,30 ile 74 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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