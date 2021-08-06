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Petrol kaç dolar?

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 71,81 dolardan işlem görüyor.

06.08.2021 - 09:59 | | AA
Petrol kaç dolar?

Dün 71,50 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 71,29 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.33 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,73 artışla 71,81 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 69,59 dolardan alıcı buldu.

İran ile İsrail arasında artarak devam eden gerilim, petrol fiyatlarındaki yükselişte önemli rol oynuyor. İsrailli iş insanı Eyal Ofer'in sahibi olduğu İngiltere merkezli Zodiac Maritime Denizcilik Şirketine ait Liberya bandıralı "Mercer Street" adlı petrol tankeri, 29 Temmuz'da Tanzanya'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne giderken Umman Denizi'nde saldırıya uğramış, saldırıda biri İngiliz diğeri Romanyalı 2 kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail ile İngiltere, insansız hava aracıyla düzenlendiği belirtilen saldırının arkasında Tahran'ın olduğunu ileri sürmüş, İran Dışişleri Bakanlığı ise suçlamaları reddetmişti.

Öte yandan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artışın küresel ekonomik toparlanmayı ve petrol talebindeki büyümeyi olumsuz etkileyeceğine yönelik endişeler fiyatlar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Petrol fiyatları, tepki alımları nedeniyle güne yükselişle başlasa da yaklaşık yüzde 6'lık haftalık kayıp yaşandı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da, 2020 Olimpiyatları'nın açılışı sonrasında salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı saptanırken, ülkede kısmi olağanüstü hal uygulamasına 8 eyalet daha eklendi. 

Dünyanın ikinci en büyük petrol tüketicisi Çin'de Delta varyantı tespit edilen şehirlerdeki herkesin başkent Pekin'e girişleri yasaklandı ve bu bölgelerden yapılan uçak, tren ve şehirlerarası otobüs seferleri durduruldu. 

Vaka sayısındaki artışın devam ettiği ABD'de de Joe Biden yönetiminin ülkeye gelecek yabancı ziyaretçilere aşı zorunluluğu getirmeyi planladığı bildirildi.

Brent petrolde teknik olarak 71,96 ile 72,28 dolar aralığının direnç, 71,64 ile 71,32 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor. 

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