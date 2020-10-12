Petrol kaç dolar oldu?

Cuma günü 43,49 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 42,85 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.27 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,03 düşüşle 42,41 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 40,17 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki düşüşte, Delta kasırgasının bölgede etkisini kaybetmesiyle ABD'nin ham petrol üretiminin yüzde 17'sinin gerçekleştiği Meksika Körfezi'nde enerji şirketlerinin, daha önce durdurdukları üretim faaliyetlerine geri dönmeye başlaması etkili oldu.

Norveç'te 30 Eylül'de başlayan ve ülkede petrol ve doğal gaz üretimini yaklaşık yüzde 25 azalma tehlikesiyle karşı karşıya bırakan grevin, taraflar arasında cuma günü varılan anlaşmayla sona ermesi de fiyatlardaki düşüşü destekledi.

Ayrıca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga piyasalardaki petrol talebinin kısa sürede toparlanamayacağı endişelerini artırarak fiyatlardaki düşüşün devam etmesine neden oluyor.

Öte yandan, ABD'nin kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı, geçen hafta bir önceki haftaya göre 4 adet artış göstererek ülkenin ham petrol üretiminin yükseleceğine ve talep sıkıntısı çeken petrol pazarında arz fazlasına işaret ediyor.

Politik risk ve petrol analisti Jose Chalhoub, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Meksika Körfez'inde kasırga sonrası üretimin tekrar başlamasıyla gerileyen petrol fiyatlarında, Libya'nın ocaktan bu yana sekteye uğrayan petrol üretimini günlük 355 bin varil artırma hedefiyle bir düşüş daha yaşanabileceğini ifade etti.

Chalhoub, talep tarafında ise Avrupa'yı vuran ikinci dalga salgın nedeniyle toparlanmanın zayıf olduğunu kaydetti.

Brent petrolde teknik olarak 42,55 ile 42,67 dolar aralığının direnç, 42,43 ile 42,31 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.