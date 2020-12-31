Petrol kaç dolar oldu?

Dün 51,71 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 51,63 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.43 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,06 artışla 51,66 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 48,41 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların kısıtlı yükselişinde, ABD'nin ticari ham petrol stoklarının azalması etkili oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin verilerine göre, ülkenin ticari ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre 6,1 milyon varille beklentinin üzerinde düşüş gerçekleşti. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 2,1 milyon varil azalacağı yönündeydi. Stoklardaki düşüş dünyanın en büyük petrol tüketicisinin iç piyasasında petrol talebinin arttığı algısıyla fiyatlarda yukarı yönlü ivmelenmeye neden oldu.

Öte yandan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik aşı dağıtım çalışmalarının etkisi de fiyat yükselişini destekledi.

İngiltere, Oxford Üniversitesinin İngiliz-İsveç ilaç firması Astra-Zenaca iş birliğinde geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımını onayladı. İngiltere'de yaygın kullanımına izin verilen aşının 4 Ocak'tan itibaren yapılmaya başlanacağı bildirildi.

Öte yandan, Kovid-19 salgınına yönelik küresel ölçekte aşılamanın her geçen gün yaygınlaşmasına karşın vaka sayısındaki artış ve mutasyon riski konusundaki belirsizliklerin ekonomik hareketliliği etkilemesiyle petrol talebinin beklendiği kadar hızlı toparlanamayacağı endişesi fiyatlar üzerindeki olumsuz etkisini sürdürüyor.

ABD'de Kovid-19 salgınına yönelik ekonomik destek paketinde yer alan 600 dolarlık nakit desteğini 2 bin dolara çıkarmayı öngören tasarının ABD Senato'sunda takılmasının piyasalarda neden olduğu belirsizlik de fiyatları baskılıyor.

Petrol piyasaları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubunun 4 Ocak'ta video konferans yöntemiyle gerçekleştireceği ve şubat ayına ilişkin kesinti kararını görüşeceği toplantıya odaklandı.

Brent petrolde teknik olarak 51,67 ile 51,76 dolar aralığının direnç, 51,56 ile 51,46 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.