Geri Dön
UzmanparaPetrol kaç dolar oldu?
HaberlerUzmanpara Haberleri Petrol kaç dolar oldu?

Petrol kaç dolar oldu?

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 73,93 dolardan işlem görüyor.

15.07.2021 - 10:11 | | AA
Petrol kaç dolar oldu?

Dün 76,72 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 74,76 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 10.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,83 düşüşle 73,93 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 72,20 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki düşüşte, ABD benzin stoklarındaki artışın yanı sıra Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubunun ağustos ayı itibarıyla uygulanacak üretim politikası kapsamında arzı artırma kararı alacağına ilişkin öngörüler etkili oldu.

Uzmanlar, toplantının iptalinden bu yana petrol fiyatlarında ani yükseliş ve düşüşler görüldüğünü, arz tarafında belirsizliğin devam etmesinin talebin yüksek seyrettiği piyasada hızlı bir daralmaya da işaret ettiğini belirtiyor.

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'in ham petrol ithalatında yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 düşüş yaşanması da fiyatlardaki düşüşte etkili oldu.

Öte yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 7 milyon 900 bin varil azalarak yaklaşık 437 milyon 600 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 4 milyon 300 bin varil azalacağı yönündeydi.

Brent petrolde teknik olarak 74,16 ile 74,65 dolar aralığının direnç, 73,67 ile 73,18 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

GÜNCEL HABERLER

Adana'da döner bıçağıyla tehditle kasasından 900 lira gasbeden zanlı yakalandı!

Adana'da döner bıçağıyla tehditle kasasından 900 lira gasbeden zanlı yakalandı!

Kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan binanın dış kaplamalarını bile çaldılar

Kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan binanın dış kaplamalarını bile çaldılar

Finansal yeniden yapılandırmanın süresi 2 yıl daha uzatıldı

Finansal yeniden yapılandırmanın süresi 2 yıl daha uzatıldı

Esad rejiminin İdlib kırsalındaki saldırısında 8 sivil öldü

Esad rejiminin İdlib kırsalındaki saldırısında 8 sivil öldü

Uzun yola çıkacak sürücülere önemli uyarı!

Uzun yola çıkacak sürücülere önemli uyarı!

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Adana'da döner bıçağıyla tehditle kasasından 900 lira gasbeden zanlı yakalandı!

Adana'da döner bıçağıyla tehditle kasasından 900 lira gasbeden zanlı yakalandı!

Sıradaki Haber
Paralar yarın hesaplarda! En düşüğü 1.108 TL

Paralar yarın hesaplarda! En düşüğü 1.108 TL

Sıradaki Haber
Koronavirüs bitmeden yeni salgın uyarısı

Koronavirüs bitmeden yeni salgın uyarısı

Sıradaki Haber
Kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan binanın dış kaplamalarını bile çaldılar

Kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan binanın dış kaplamalarını bile çaldılar

Sıradaki Haber