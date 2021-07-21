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Petrol kaç dolar oldu?

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 68,98 dolardan işlem görüyor.

21.07.2021 - 10:31 | | AA
Petrol kaç dolar oldu?

Dün 69,73 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 69,35 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.31 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,53 azalışla 68,98 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 66,84 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları kısıtlı bir yükselişin ardından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışın küresel ekonomik toparlanmayı olumsuz etkileyeceğine ilişkin endişeler nedeniyle karışık bir seyir izliyor.

Dünya çapında yaklaşık 100 ülkede tespit edilen ve baskın tip haline geldiği belirtilen Delta varyantı, aşılamaların sekteye uğradığı bölgelerde hızla yayılmaya devam ederken petrol talebi görünümünü olumsuz etkileyebilecek kısıtlamaları da yeniden gündeme getiriyor. Uzmanlar, virüse karşı geliştirilen aşıların Delta varyantı üzerinde daha az etkili olduğuna işaret ediyor.

ABD'de ise Delta varyantının daha çok aşılanmayanlar arasında yayıldığı belirtiliyor.

Salgın kaynaklı talep endişelerinin yanı sıra Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubunun ağustos itibarıyla petrol üretimlerini 400 bin varil artırma kararı da fiyatlara olumsuz yansıdı.

Uzmanlara göre, OPEC ülkelerinin üretimi artırmaya yönelik kararı uzun vadede piyasaya istikrar getirebilir. 

Öte yandan, yatırımcılar ABD Enerji Enformasyon İdaresinin, ülkenin ticari ham petrol stoklarına ilişkin bugün açıklanacak verilerini bekliyor.

Brent petrolde teknik olarak 69,16 ile 69,41 dolar aralığının direnç, 68,91 ile 68,66 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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