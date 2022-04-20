Petrol kaç dolar oldu?

Brent tipi ham Kuzey Denizi petrolü haziran vadeli kontrat Ice Futures'ta 0,56 dolar artışla 107,81 dolar/varilden işlem gördü. Batı Teksas (WTI) petrolü 0,57 dolar yükselişle 102,62 dolar/varil düzeyinden el değiştirdi.

Dün Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) ekonomik büyüme tahminlerini düşürmesinin ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin bir sonucu olarak daha yüksek enflasyon uyarısında bulunmasının ardından brent petrol %5,2 gerilemişti.

IMF, Dünya Ekonomik Görünümü'nde küresel GSYİH'deki büyüme beklentilerini bu yıl ocak ayındaki %4,4'lük tahminden %3,6'ya düşürdü. Açıklamada Avrupa'nın, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı nedeniyle en kötü etkilenen bölge olduğu belirtildi.