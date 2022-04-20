Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaPetrol kaç dolar oldu?
HaberlerUzmanpara Haberleri Petrol kaç dolar oldu?

Petrol kaç dolar oldu?

Petrol fiyatları önceki seanstaki keskin düşüşün ardından yenilenen arz endişelerinin talebin düşme ihtimaline ağır basmasıyla bugün yukarı yönlü hareket ediyor.

20.04.2022 - 10:32 |
Petrol kaç dolar oldu?

Brent tipi ham Kuzey Denizi petrolü haziran vadeli kontrat Ice Futures'ta 0,56 dolar artışla 107,81 dolar/varilden işlem gördü. Batı Teksas (WTI) petrolü 0,57 dolar yükselişle 102,62 dolar/varil düzeyinden el değiştirdi.

Dün Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) ekonomik büyüme tahminlerini düşürmesinin ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin bir sonucu olarak daha yüksek enflasyon uyarısında bulunmasının ardından brent petrol %5,2 gerilemişti. 

IMF, Dünya Ekonomik Görünümü'nde küresel GSYİH'deki büyüme beklentilerini bu yıl ocak ayındaki %4,4'lük tahminden %3,6'ya düşürdü. Açıklamada Avrupa'nın, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı nedeniyle en kötü etkilenen bölge olduğu belirtildi.