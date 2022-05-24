Petrol kaç dolar oldu?

Bu sabah ICE'de brent petrolün varil fiyatı 112,03 doları gördü ve şu sıralarda düne göre 1,24 dolar düşüşle 112,18 dolar seviyesinde.

NYMEX'de Batı Teksas petrolü de düne göre 1,26 dolar kayıpla 109,05 dolar/varil seviyesinden işlem görüyor.

Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya petrol ambargosu konusunda "günler içinde" anlaşmaya varacağı yönündeki beklentiler petrol fiyatlarında daha keskin bir düşüşün önüne geçiyor.

Analistler bugün brent petrol için ilk destek olarak 111,87 dolar/varil seviyesini işaret ediyor. Buranın kırılması halinde 110,70 dolar yeni hedef olabilir.

Batı Teksas petrolü için destek ise 107,60 dolar/varilde.