Petrol kaç dolardan işlem görüyor?

Brent petrolün varil fiyatı 103,34 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 97,58 dolardan alıcı buldu.

Çin'de İmalat Sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) temmuzda bir önceki aya göre 1,2 puan düşüşle 49'a geriledi. Japonya'da imalat sanayi PMI da temmuzda 52,1'e indi.

Piyasalar ise OPEC+ ülkelerinin bu hafta yapacağı toplantıya odaklandı. Grubun alacağı kararın petrol arzını artırmaya yönelik olacağı beklentisi de fiyatları düşürüyor.