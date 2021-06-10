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Petrol ne kadar oldu?

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 71,65 dolardan işlem görüyor.

10.06.2021 - 09:26 | | AA
Petrol ne kadar oldu?

Dün 72,87 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 72,22 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.06 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 71,65 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 69,52 dolardan alıcı buldu.

Yaz sezonunda akaryakıt talebinde yükseliş beklentilerine rağmen dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin benzin stoklarının artması talebin düşük seyrettiği algısına yol açarak fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ABD'nin benzin stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 7 milyon varil (yüzde 3) artışla 241 milyon varil olarak kayıtlara geçti.

ABD'nin ticari ham petrol stokları ise geçen hafta 5 milyon 200 bin varil (yüzde 1,1) azalarak yaklaşık 474 milyon varile geriledi. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 2 milyon 100 bin varil azalacağı yönündeydi. Ancak petrol stoklardaki azalış, benzin stoklarındaki artış nedeniyle fiyatlarda etkili olmadı.

Hindistan başta olmak üzere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerinin devam etmesi de ekonomik aktivitelerde beklenen ivmenin yakalanamamasına ve fiyatların düşüşüne katkıda bulunuyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede can kayıpları günlük 2 binin üzerinde seyrediyor. Son 24 saatte 92 bin 596 vaka tespit edilen Hindistan'da 2 bin 219 kişi öldü. Toplam vaka sayısı 29 milyon 89 bin 69'a, can kaybı 353 bin 528'e yükseldi.

Hindistan'da günlük vaka sayısı 4 Nisan'da 100 binin, 15 Nisan'da 200 binin, 21 Nisan'da 300 binin, 30 Nisan'da 400 binin üzerine çıkmıştı.

Brent petrolde teknik olarak 71,78 ile 71,98 dolar aralığının direnç, 71,58 ile 71,38 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor. 

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