Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaPetrol Omicron'a rağmen primleniyor
HaberlerUzmanpara Haberleri Petrol Omicron'a rağmen primleniyor

Petrol Omicron'a rağmen primleniyor

Omicron varyantının COVID-19 vaka sayılarında büyük artışa yol açmasına rağmen önde gelen ekonomilerin kapanma, karantina tedbirlerine başvurmamaları petrol fiyatlarına destek veriyor.

12.01.2022 - 12:24 |
Petrol Omicron'a rağmen primleniyor

OPEC+'ın üretimi artırma kararı almasına karşın bazı üyelerin verilen kota kadar üretimi artırmakta zorlandığı haberleri de petrol fiyatlarındaki pozitif seyirde etkili oluyor.

2021 yılının ilk çeyreğinde güçlü küresel ekonomik toparlanmaya bağlı olarak petrolde arz eksikliği görüleceği endişelerinin de etkisiyle bugün ICE'de mart vadeli Batı Teksas petrolünün varil fiyatı 84 dolar seviyesinin üzerinde işlem görüyor.

10 Kasım'dan bu yana ilk kez 84 dolar/varil seviyesini aşan brent petrol şu sıralarda düne göre 34 cent artışla 84,06 dolar seviyesinde bulunuyor.

NYMEX'de şubat vadeli Batı Teksas petrolü de 46 cent artışla 71,68 dolar/varil seviyesinde hareket ediyor.

Analistler brent petrolde yukarı yönlü hareketin 85,68 dolar seviyesine kadar devam edebileceğini ifade ediyor. Bu seviyeye giden bir harekette ilk direnç noktası 84,67 dolar olarak görülürken, destekler ise 83,04 ve 82,10 dolar aralığında bulunuyor. Bu aralığın kırılması halinde 81,57 dolar güçlü destek olarak görülüyor.

Sparta odaları! Çin'deki görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı
Altın alacaklar dikkat! Saat 16.30'da belli olacak
Dilara Yıldız'a veda! ‘Bu kez kurşunu biz yedik’
İstanbul'da beklenen kar başladı! Meteoroloji uyardı; kent genelinde...
Türkiye'ye geldi, bambaşka biri oldu! Falcının söyledikleri...
'Öpüşme' itirafı kriz çıkardı! Buse Varol'dan beklenen açıklama geldi
Merakla bekleniyordu, ışık göründü! Yol süresi kısalıyor
Otobüsün içinde öldüren bariyer! '9 aydır şokta'
Terim sonrası Florya'da dev operasyon! 13 isimle yollar ayrılıyor
Göbek dansı yapan öğretmen işten çıkarıldı!
İlk kez ortaya çıktı! Dadının sabıka fotoğrafı şok etkisi yarattı
Otobüste doğum yaptı, dakikalarca alkışlandı
İzzet Yıldızhan'dan Hande Yener'e cevap: Yüreği varsa adımı yazsın!
Ilıcalı'ya şok! Harcama Limitleri sonrası Fenerbahçe'ye bomba teklif
Sigortacılıkta yeni dönem başladı!
Sparta odaları! Çin'deki görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı
Sparta odaları! Çin'deki görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı
Altın alacaklar dikkat! Saat 16.30'da belli olacak
Altın alacaklar dikkat! Saat 16.30'da belli olacak
Dilara Yıldız'a veda! ‘Bu kez kurşunu biz yedik’
Dilara Yıldız'a veda! ‘Bu kez kurşunu biz yedik’
İstanbul'da beklenen kar başladı! Meteoroloji uyardı; kent genelinde...
İstanbul'da beklenen kar başladı! Meteoroloji uyardı; kent genelinde...
Türkiye'ye geldi, bambaşka biri oldu! Falcının söyledikleri...
Türkiye'ye geldi, bambaşka biri oldu! Falcının söyledikleri...
'Öpüşme' itirafı kriz çıkardı! Buse Varol'dan beklenen açıklama geldi
'Öpüşme' itirafı kriz çıkardı! Buse Varol'dan beklenen açıklama geldi
Merakla bekleniyordu, ışık göründü! Yol süresi kısalıyor
Merakla bekleniyordu, ışık göründü! Yol süresi kısalıyor
Otobüsün içinde öldüren bariyer! '9 aydır şokta'
Otobüsün içinde öldüren bariyer! '9 aydır şokta'
Terim sonrası Florya'da dev operasyon! 13 isimle yollar ayrılıyor
Terim sonrası Florya'da dev operasyon! 13 isimle yollar ayrılıyor
Göbek dansı yapan öğretmen işten çıkarıldı!
Göbek dansı yapan öğretmen işten çıkarıldı!
İlk kez ortaya çıktı! Dadının sabıka fotoğrafı şok etkisi yarattı
İlk kez ortaya çıktı! Dadının sabıka fotoğrafı şok etkisi yarattı
Otobüste doğum yaptı, dakikalarca alkışlandı
Otobüste doğum yaptı, dakikalarca alkışlandı
İzzet Yıldızhan'dan Hande Yener'e cevap: Yüreği varsa adımı yazsın!
İzzet Yıldızhan'dan Hande Yener'e cevap: Yüreği varsa adımı yazsın!
Ilıcalı'ya şok! Harcama Limitleri sonrası Fenerbahçe'ye bomba teklif
Ilıcalı'ya şok! Harcama Limitleri sonrası Fenerbahçe'ye bomba teklif
Sigortacılıkta yeni dönem başladı!
Sigortacılıkta yeni dönem başladı!
Bakan Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı ile görüştü

Şişli'de aracın gizli bölmelerinden uyuşturucu çıktı

Şişli'de aracın gizli bölmelerinden uyuşturucu çıktı