Petrol Omicron'a rağmen primleniyor

OPEC+'ın üretimi artırma kararı almasına karşın bazı üyelerin verilen kota kadar üretimi artırmakta zorlandığı haberleri de petrol fiyatlarındaki pozitif seyirde etkili oluyor.

2021 yılının ilk çeyreğinde güçlü küresel ekonomik toparlanmaya bağlı olarak petrolde arz eksikliği görüleceği endişelerinin de etkisiyle bugün ICE'de mart vadeli Batı Teksas petrolünün varil fiyatı 84 dolar seviyesinin üzerinde işlem görüyor.

10 Kasım'dan bu yana ilk kez 84 dolar/varil seviyesini aşan brent petrol şu sıralarda düne göre 34 cent artışla 84,06 dolar seviyesinde bulunuyor.

NYMEX'de şubat vadeli Batı Teksas petrolü de 46 cent artışla 71,68 dolar/varil seviyesinde hareket ediyor.

Analistler brent petrolde yukarı yönlü hareketin 85,68 dolar seviyesine kadar devam edebileceğini ifade ediyor. Bu seviyeye giden bir harekette ilk direnç noktası 84,67 dolar olarak görülürken, destekler ise 83,04 ve 82,10 dolar aralığında bulunuyor. Bu aralığın kırılması halinde 81,57 dolar güçlü destek olarak görülüyor.