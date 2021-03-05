Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri 'Petrol piyasaları daha iyi durumda'
05.03.2021 - 16:12 | | DHA

'Petrol piyasaları daha iyi durumda'

Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak petrol piyasalarının henüz tam olarak toparlanamadığını, ancak "çok daha iyi durumda" olduğunu söyledi. Novak, koronavirüs pandemisi etkisiyle oluşan belirsizliğe karşın, aşının giderek yaygınlaşmasını "olumlu bir gelişme" olarak nitelendirdi.

'Petrol piyasaları daha iyi durumda'
ABONE OL

Öngörüler ve petrol talebine ilişkin değerlendirmelerin genel koşullardaki gelişmeler ışığında yapılması gerektiğine de dikkat çeken Novak, bununla birlikte üzerinde anlaşmaya varılan gönüllü yükümlülüklere bağlı kalmanın ve İşbirliği Bildirgesi'ne "tam uyumu sürdürmenin" önemini de vurguladı.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Salman da, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefikleri (OPEC+) için doğru politikanın, petrol üretim kısıntılarının bir süre daha gevşetilmemesi gerektiğine işaret ederek, "Barutu kuru tutmamız gerekiyor" dedi.

OPEC+ grubunun 14. toplantısında konuşan bin Salman, küresel petrol piyasalarının Ocak ayından bu yana iyi yönde geliştiğinden bir kuşkuları olmadığını, ancak, piyasanın daha tam olarak toparlanmadığını vurguladı.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika haberi | MEB duyurdu! 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için flaş gelişme

Son dakika haberi | MEB duyurdu! 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için flaş gelişme

Kontrollü normalleşmede kritik gelişme!

Kontrollü normalleşmede kritik gelişme!

Aşılar karşılaştırıldı: Yan etkisi iki kat fazla

Aşılar karşılaştırıldı: Yan etkisi iki kat fazla

5 Mart bugünkü koronavirüs tablosu! Son dakika Türkiye koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı açıklandı mı?

5 Mart bugünkü koronavirüs tablosu! Son dakika Türkiye koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı açıklandı mı?

Sıradaki Haber