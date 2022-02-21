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Petrol piyasası Ukrayna krizini izliyor

Petrol piyasası Ukrayna-Rusya krizini ve İran nükleer anlaşması müzakerelerini izliyor.

21.02.2022 - 10:02 |
Petrol piyasası Ukrayna krizini izliyor

Uluslararası petrol piyasasında gözler Ukrayna-Rusya krizine ve 2015 İran nükleer anlaşmasına dönüş müzakerelerine çevrilmiş durumda.

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını kaldıracak bir anlaşmanın yapılmasıyla 1,3 milyon varil İran petrolünün piyasaya getireceği endişeler fiyatlar üzerinde aşağı yönlü bir baskı oluştururken, Ukrayna-Rusya krizinde diplomasiye şans verileceği haberleri fiyatları aşağı çekiyor.

ICE'de bu sabah brent petrol cuma gününe göre 55 cent düşüşle 92,99 dolar/varilden işlem görüyor.

NYMEX'de Batı Teksas petrolü de 16 cent düşüşle 90,91 dolar/varil seviyesinde hareket ediyor.

Analistler Rusya ile Ukrayna arasındaki krizin sıcak çatışmaya dönüşmesi halinde İran petrolü piyasaya dönecek olsa da brent petrolde fiyatın 100 dolar/varili göreceğine inanıyor.

Analistler petrol üreticisi Arap ülkelerinin üretimi OPEC+'ın öngördüğünden fazla artırmama kararlılıklarının da fiyatları bu çeyrekte 100 dolar/varile taşıyabileceğini vurguluyor.

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