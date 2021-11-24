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Petrol piyasasında son durum ne?

Petrol piyasası ABD, Hindistan ve Japonya'dan gelen stratejik ulusal rezervlerden petrol satışı yapılacağı haberlerinin fiyatlara olası etkisini değerlendirmeye çalışıyor.

24.11.2021 - 11:10 |
Petrol piyasasında son durum ne?

Goldman Sachs'tan gelen rezerv satışının "okyanusta bir damla" olduğu ve beklentilerin altında kaldığı değerlendirmesi ICE'de ocak vadeli brent petrolü bu sabah 82,87 dolara kadar yükseltti. Şu sıralarda fiyat düne göre 15 cent artışla 82,46 dolar/varil seviyesinde seyrediyor.

NYMEX'de ocak vadeli Batı Teksas petrolünde de fiyat düne göre 18 cent artışla 78,68 dolar seviyesinde.

Analistler, Çin, Güney Kore ve Birleşik Krallık'ın bu rezervden petrol satışına ne kadar destek vereceklerini, OPEC'in gelecek hafta yapacağı toplantıda vereceği tepkinin beklendiğini ve bu süreçte fiyatlarda dalgalanmanın devam edeceğinin öngörüldüğünü ifade etti.

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