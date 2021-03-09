Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri Petrol şirketi Bitcoin işine giriyor
09.03.2021 - 12:14 | | DHA

Petrol şirketi Bitcoin işine giriyor

Norveç'in 180 yıllık şirketi Aker ASA, Bitcoin ve blokzinciri teknolojisine yatırım yapmaya hazırlanıyor. Şirketin, Pazartesi günü ortaklarına yolladığı bilgilendirme notunda, özellikle Bitcoin'e yatırım yapmak için yeni birimin kurulma çalışmalarının başlatıldığı belirtildi.

Petrol şirketi Bitcoin işine giriyor
ABONE OL

Yönetim Kurulu Başkanı Kjell Inge Rokke imzalı bilgi notunda, 58.6 milyon dolar yatırımla kurulacak birime "Seetee AŞ" adı verildiği belirtildi. Notta ayrıca, Seetee biriminin, açık kaynaklı Bitcoin ödeme sunucularını çalıştırmaya başladığı ve likit varlıklarını Bitcoin'de tutacağı belirtildi ve eklendi:

"[Seetee], tıpkı 1990'ların başından beri internetin yaptığı gibi, önümüzdeki birkaç 10 yılı şekillendirecek bir sektörün tam da ortasında konumlanıyor. Seetee, bildiğimiz şekliyle hayatı itmek, çekmek ve dürtmek için açık bir çağrıyı temsil ediyor."

Seetee ayrıca, Bitcoin tabanlı uygulamalara ve finansal altyapıya odaklanan bir şirket olan Blockstream ile de bir anlaşma imzaladı.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Kız arkadaşını saçından sürükleyen şahıs ve kardeşi gözaltına alındı!

Son dakika... Kız arkadaşını saçından sürükleyen şahıs ve kardeşi gözaltına alındı!

Borcu olanlar dikkat! Geri sayım başladı

Borcu olanlar dikkat! Geri sayım başladı

Çiller: Cougar’ların alınmasını asker istedi

Çiller: Cougar’ların alınmasını asker istedi

Bisiklet çalmaya çalışırken yakalanan gençten ilginç çıkış! Tur atacaktım

Bisiklet çalmaya çalışırken yakalanan gençten ilginç çıkış! Tur atacaktım

Sıradaki Haber