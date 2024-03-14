Petrol talebinde artış bekleniyor

IEA petrol talebindeki büyümenin bir önceki tahmin olan günlük 1,2 milyon varilden 1,3 milyon varile çıkarıldığını belirtirken, daha önce günde 103 milyon varil olan toplam talebin günde ortalama 103,2 milyon varil olacağını öngördü.

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Revizyon, ABD'de petrokimya sektörü için artan etan talebine ve Kızıldeniz gemilerine yönelik Husi saldırılarının neden olduğu ticaret akışı kesintileri nedeniyle artan bunker yakıt kullanımına bağlandı.

IEA, OPEC+ üretim beklentilerinin günde 920.000 varil düşürülmesinin ardından, küresel arz büyüme tahmininin daha önce günde 103,8 milyon varilden günde ortalama 102,9 milyon varile indirildiğini söyledi.

IEA, 2024 yılı ilk çeyrekte küresel petrol talebinin 1,7 milyon varil/gün artacağını tahmin ederken, üretimin ise bir önceki çeyreğe göre 870 bin varil/gün azalacağını öngördü. Bu tahmin OPEC+'ın arzı 920 bin varil/gün kısmasını da içeriyor.